Elkezdődött a 16 évnél fiatalabbak oltása több kórházban. Pfizer vakcinát kap mindenki, aki kéri. Szinte kivétel nélkül a szülőkkel mentek a gyerekek, illetve fiatalok az oltásra. Azok számára foglalhatnak időpontot a szüleik, akik már betöltötték a tizenkettőt – hangzott el az M1 Híradójában.



A felnőttek után a 16 év felettiek, mostantól pedig a 12 és 15 év közötti gyerekek is kérhetik a vakcinát. Debrecenben az országban elsőként kezdték el az oltásukat. Vasárnap csak közülük százan érkeztek az oltópontra.

Hétfőtől napi 500 kamasz oltására készülnek a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet oltópontján. Védőnők, iskolaorvosok, gyermekorvosok várják a fiatalokat. Szüleik is elkísérhetik őket.

Eddig 145 ezer pácienst oltottak be a békéscsabai oltópontokon. A Békés Megyei Központi Kórházba egyelőre a felnőttek érkeznek, de szerdától már a 12 év felettieket is várják. Az eddigi regisztrációk alapján ott jövő héten 2500 kamasz kapja meg a vakcinát. Az orvosok szerint nagyon fontos a felnőttek mellett a fiatalok oltása is, mert csak magas átoltottság mellett tartható kordában a járvány.

Az oltópontok mellett a háziorvosoktól is kérhető a vakcina, hozzájuk telefonon lehet bejelentkezni. Vasárnap még a megszokott rendben, teljes kapacitással üzemeltek az oltópontok, hétfőtől azonban az egészségügy átáll a készenléti oltásra.

A címlapfotó illusztráció.