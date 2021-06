Nagy-Britanniában hiába a magas átoltottság, lehet, hogy csúszik a teljes nyitás

Megosztás Tweet



A tervek szerint június 14-én, tehát hétfőn jelenti be az brit kormány, hogy módosítja-e a nyitási tervet az indiai vírusváltozat terjedése miatt. Elvileg 21-én feloldanának minden korlátozást, legalábbis a március óta érvényes menetrend ezt tartalmazza. Kicsit bezavart azonban a képbe a főként Anglia északi részén terjedő indiai mutáns. Így hiába a magas átoltottság, lehet, hogy csúszik a teljes nyitás – hangzott el az M1 Híradójában.



A The Sun brit napilap már pénteken arról írt: Boris Johnson brit miniszterelnök azt tervezi, hogy négy héttel elhalasztja a nyitást.

A BBC-n is a vezető hírek között szerepelt az esetleges halasztás. Cikkükben idézték a legnagyobb brit orvosi szakszervezetet, amely szerint a halasztással sokakat menthetnek meg a kórházi kezeléstől.

A Guardian pedig kormányzati forrásokra hivatkozva ír arról, hogy

a tervezettnél egy hónappal később enyhíthetnek a britek a korlátozásokon, mert félő, hogy az indiai variáns miatt ismét berobbanhat a járvány.

Az új fertőzöttek száma ugyanis drasztikusan megugrott: február végén volt olyan sok új fertőzött, mint most. A sajtó úgy tudja: a hétvégén Boris Johnson az egészségügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel és a kabinetügyi miniszterrel is tárgyal az esetleges halasztásról. A döntést várhatóan hétfőn jelenti be.

Az esetleges halasztásnak az az oka, hogy pénteken több mint 8000 embernél mutattál ki a koronavírust Nagy-Britanniában. Tíz fertőzöttből pedig kilencnél az indiai variáns okozta a megbetegedést.

Az adatok alapján dupla annyian kerülnek kórházba azok közül, akik ezt a variáns kapják el, mint azok, akiket a brit mutáns fertőzött meg. Szakemberek szerint, ha a mostani tendencia folytatódik, akkor a nyitás tervezett időpontjára 15 000 új fertőzöttet regisztrálhatnak.

A brit kormány az esetleges halasztással időt nyerhet. Ha a halasztás megtörténik, akkor egy hónappal több idejük lesz beoltani az embereket:

ez alatt az idő alatt ugyanis újabb több millió brit kaphatja meg a második körös oltását.

Nagy-Britanniában a járvány kezdete óta már több mint négy és fél millióan kapták el a koronavírust, és több mint 120 ezren haltak bele a betegség szövődményeibe.

A címlapfotó illusztráció.