Szlávik János: Aki be van oltva, az óriási valószínűséggel nem fertőződik meg, és nem adja tovább a fertőzést

A koronavírus ellen csak az oltással lehet védekezni, ezért aki nincs beoltva, az védtelen a betegség ellen. Az infektológus szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a védőoltások csaknem 100 százalékban megakadályozzák a súlyos megbetegedéseket.

A járványügyi adatok optimizmusra adnak okot, de azért nem szabad elfelejteni, hogy a járvány még nem ért véget. Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a koronavírus-járvány fejleményeiről.

Még mindig hárommillió felnőtt ember nincs beoltva Magyarországon, pedig már rendelkezésre áll elegendő védőoltás mindenki számára.

Szlávik János elmondta a műsorban, hogy a vírus ellen csak az oltással lehet védekezni, aki nincs beoltva, az abszolút védtelen, náluk valószínű, hogy kialakul a betegség a későbbiekben.

Beoltottaknál súlyos betegség szinte soha nem alakul ki, maximum enyhe, és ők nagyon ritkán terjesztik a betegséget.

„Aki be van oltva, az óriási valószínűséggel nem fertőződik meg, és óriási valószínűséggel nem adja tovább a fertőzést” – mondta el Szlávik János, hangsúlyozva, hogy azoknak, akik be vannak oltva, nem kell félniük az újrafertőződéstől, ha a második oltás után már eltelt két-három hét.

A gyerekek oltása is fontos, hogy kialakuljon a közösségi immunitás, de ez egy meggondolandó dolog, mert nehezebben betegszenek meg, viszont egyes mutánsokra fogékonyabbak. A gyermekek oltása bonyolult kérdés azért is, mert a gyermeknek és a szülőnek közösen kell megbeszélniük ezt a döntést, azonban az infektológus hangsúlyozta azt is, hogy a gyermekek az oltást is kevés reakcióval vészelik át, és csaknem 100 százalékos védettség alakul ki náluk.

Szlávik János szerint a szabadtéren való maszkviselés elhagyása jó döntés, a szabadban kevésbé terjed a fertőzés, a zárt helyeken ugyanakkor érdemes fenntartani a maszkviselés szabályait, mert a vírus jelen van még.

Még nem tudjuk, hogy telik majd a nyár, sok kutató szerint ősszel lesz a negyedik hullám, mások szerint akár már nyáron is.

A nyaralások szempontjából azok az országok veszélyesek, ahol tombol a vírus, az onnan hazatérők komoly veszélyt jelenthetnek.

Ilyen jelenleg a Dél-afrikai Köztársaság, India, Vietnam, Brazília, azonban egy átlagos utazás egy európai országban nem jelent veszélyt.

Még mindig vannak, akik a kórházakban küzdenek az életükért, Szlávik János ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az oltott emberek borzasztóan ritkán kerülnek kórházba, és ők is olyanok, akiknek súlyosabb alapbetegségük van.

A megfertőződés esélye egy a 15–20 ezerhez, ha valaki be van oltva, a kórházba kerülés esélye egy a 75–100 ezerhez, az pedig, hogy valaki meghaljon úgy, hogy be van oltva, az egy az egymillióhoz. Szlávik János szerint tehát a védőoltások csaknem 100 százalékban megakadályozzák a súlyos megbetegedéseket.

A mutánsok miatt mindig lehet aggódni, azonban jó hír az infektológus szerint, hogy a védőoltások hatékonyak a mutánsok ellen is.

Eddig két embernél igazolták az indiai mutánst, tehát széleskörűen még nem terjedt el, ami nagyon jó hír, mert három-négyszer fertőzőbb, mint az eredeti, és mások a tünetei is.

