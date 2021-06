Az indiai variáns miatt halaszthatják el a nyitást a britek

Megosztás Tweet



Nagy-Britannia június 21-én oldaná fel a még fennálló korlátozásokat, néhány szakértő azonban most arra kéri Boris Johnsont, hogy tolják ki pár héttel ezt a dátumot. Franciaországba Nagy-Britannia felől csak hétnapos karanténkötelezettséggel lehet utazni az indiai variáns miatt, kivétel az uniós állampolgároknak, akiknek negatív PCR-tesztre van szükségük. A franciák június 30-ára tervezik a teljes nyitást.

A britek még március elején kezdték meg az enyhítéseket. Június 21-e lenne az utolsó időpont a fokozatos nyitásban, amikor minden, még fennálló korlátozást feloldanának. Azonban a szakértők arra kérik Boris Johnson miniszterelnököt, hogy ezt a dátumot tolják ki pár héttel. Nagy-Britannia nyitásáról Kertész Róbert tudósított Londonból az M1 Ma reggel című műsorában.

A brit kormány eddig is hangsúlyozta, hogy ezek a legkorábbi dátumok, nem kőbe vésett időpontokról van szó, és a járványhelyzethez alkalmazkodva változhat a terv. A szakértők azt javasolják, hogy legalább addig tolják ki a teljes nyitást, amíg el nem kezdődik az iskolai szünet (ami Nagy-Britanniában később van, mint a kontinensen, július végén).

Szerintük fontos figyelni a járvány dinamikáját.

A brit miniszterelnök döntése szűk két hét múlva várható.

Az esetleges halasztás oka az indiai variáns, amely jelenleg gócpontokban terjed, tehát nem erős terjedésről beszélünk. A fertőzöttek száma pedig közelében sincs a januári csúcsnak, 60–70 ezer helyett háromezer emberről van szó.

Kertész Róbert hozzátette: az oltási kampánynak köszönhetően a fertőzési, kórházi és halálozási számok elváltak egymástól, 447 nap után most volt az első nap, hogy egyetlen halálos áldozatot sem jelentettek a brit hatóságok.



Franciaországban az indiai variánstól tartva hétfőtől elrendelték a Nagy-Britannia felől érkezők számára a hétnapos karantént, a brit vagy nem uniós állampolgárok pedig csak halaszthatatlan indokkal léphetnek be az országba. A karanténkötelezettségről és a francia nyitásról Venczel Katalin tudósított Párizsból a Ma reggelben.

„Bár még mérsékelt az indiai variáns szintje Nagy-Britanniában, ezért nem fogják ellenőrizni a karanténkötelezettséget, de kötelezővé teszik. Ennek célja az elrettentés, hogy minél kevesebben érkezzenek Nagy-Britannia felől” – mondta.

Az uniós állampolgárokra nem vonatkozik ez a kötelezettség, nekik elegendő egy negatív PCR-teszt is. Franciaországban az indiai variánst eddig 37 esetben azonosították, amiből 35-en Nagy-Britannia vagy India felől érkeztek.

Két hete kezdték meg a fokozatos nyitást, amit négy lépcsőben határoztak meg, ám a dátumok itt is tolódhatnak a járványhelyzetnek megfelelően. A számokkal jól állnak, felére csökkent a kórházban lévők száma. „A napi esetszám csökken, az elmúlt héten nyolcezer eset volt, ami az egy hónappal ezelőtti tetőzéshez képest 20 százalékot jelent” – tette hozzá a tudósító.

Feloldották a rendkívüli állapotot, ám a korlátozások még életben vannak. A teljes feloldás június 30-án várható, de a rendkívüli állapot megszűnése óta egyre több önkormányzat rendeli el helyi szinten a maszkhordás és az éjszakai kijárási tilalom megszüntetését. A következő enyhítés egyébként a jövő héten várható, amikor a kijárási korlátozást este 11 órára tolják országos szinten, a kulturális intézmények 35 helyett 65 százalékos kapacitással fogadhatnak vendégeket, és kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső terei is.

Eközben felgyorsult az oltási kampány is, a hét eleje óta 18 év fölött már bárki megkaphatja az oltást. A felnőtt lakosság fele megkapta az első, míg 21 százaléka a második adag vakcinát is. Azt ígérik, hogy napokon belül megkezdődhet a 16-17 évesek oltása is.

A címlapfotó illusztráció.