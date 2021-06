Lecke a magyar ellenzéknek: félreértelmezték az adatokat Peruban, sokkal több a halálos áldozat

Megosztás Tweet



Lakosságarányosan Peruban halt meg eddig a legtöbb ember koronavírusban a világon – derült ki, miután a kormány felülvizsgáltatta a korábbi összesítéseket. A hatalmas növekedés azt is mutatja, mennyire megbízhatatlanok a koronavírus áldozataira vonatkozó nemzetközi adatok, illetve mennyire félrevezető az is, amikor Magyarországon az ellenzék légből kapott adatokkal támadja a kormány járványkezelését.

Az új hivatalos adatok szerint több mint 180 ezren haltak meg a járvány következtében a korábbi 69 ezer helyett a 33 milliós dél-amerikai országban – számolt be a BBC World honlapja.

Peru miniszterelnöke, Violeta Bermúdez számolt be a fertőzésben elhunytak hivatalos számának módosításáról, amit a kormány perui és nemzetközi szakértők javaslatára tett meg. A többlethalálozási statisztika azt mutatja, hogy az adott évben mennyivel többen hunytak el az országban, mint az előző, koronavírus-mentes években – ezt vizsgálták meg most alaposabban a szakértők.

A hétfőn közzétett adatok szerint sokkal többen haltak meg a koronavírus-járványban Peruban, mint azt korábban gondolták.

Már az adatok frissítése előtt is tudták, hogy Peru a koronavírus által az egyik leginkább sújtott latin-amerikai ország.

A járvány hatására az egészségügyi rendszer túlterheltté vált, és még az egészségügyi oxigénből is hiány lépett fel. A peruiak már régóta sejtették, hogy a hivatalosan közölt adatoknál jóval súlyosabb a koronavírus-járvány az országban. Ez be is bizonyosodott, miután a többlethalálozási adatokat áttekintették a szakértők, és kitágították a korábbi szűk meghatározást arra, hogy kit tekintenek a koronavírus áldozatának.

„Ez azért történhetett, mert az egészségügyi rendszerünk nincs olyan állapotban, hogy a megfelelő körülményeket biztosítsa a betegek számára” – mondta el Godofredo Talavera, a perui orvosi szövetség elnöke, aki nem lepődött meg az új halálozási számadatokon.

(Fotó: MTI/EPA/EFE/Raphael Alves)

Godofredo Talavera hozzátette, hogy a kormányzat nem biztosította a megfelelő feltételeket, nincs elég oxigén, intenzív ágy, koronavírus elleni védőoltás. Szerinte ezek okozták azt, hogy az ország világelső lett a halálozások terén.

A frissített adatok alapján a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma hivatalosan 180 764, szemben a korábban közölt 69 342 fővel. Összehasonlításképpen az 50 millió lakosú Kolumbiában 88 ezren, a 211 milliós Brazíliában pedig 460 ezren haltak meg a hivatalos adatok szerint.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a módosított perui halálozási adat túlmutat önmagán. Már korábban is közöltek olyan tudományos elemzéseket, amelyek szerint számos országokban akár többszöröse is lehet a valós halálesetek száma a hivatalosan közölt adatnál.

Januárban és februárban ezrek vonultak a perui főváros, Lima utcáira, hogy a kormány koronavírus elleni intézkedései, mindenek előtt a házi karantén és a maszkviselési kötelezettség miatt tüntessenek.

Mi is beszámoltunk korábban arról, hogy az egyes országokban használt eltérő szabályok miatt egymásnak ellentmondó adatok jelennek meg a koronavírus-járvány áldozatainak számáról, ezért még az uniós országok statisztikái sem hasonlíthatók össze automatikusan.

Magyarországon például mindenkit a koronavírus áldozataként tartanak számon, aki valamilyen módon kapcsolatba került a vírussal. Más országokban nem feltétlenül így járnak el.

Ezért van az, hogy csak a többlethalálozás adatait lehet összehasonlítani automatikusan, és Magyarország az Európai Unión belül is a kedvezőbb helyzetű országok közé tartozik.

Ennek ellenére Magyarországon a baloldali képviselők a halálozási adatok miatt támadták a kormányt, szerintük hazánkban az egyik legrosszabb a halálozási arány. Csak egy példa, hogy a baloldali politika és média hamis halálgörbével kelt pánikot, és fest valótlan képet a magyar járványkezelésről.

A címlapfotó illusztráció.