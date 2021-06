A tervezettnél korábban, de jóval a magyar után elérhető az EU-s oltási igazolvány

Megkezdődött a koronavírus elleni beoltottságot tanúsító közös uniós igazolványok ellenőrzését biztosító rendszer alkalmazása, a rendszer technikai alapját képező portál hét országban már egy hónappal a július 1-i határidő előtt működésbe lépett – jelentette be az Európai Bizottság kedden. A magyar védettségi igazolvány bevezetése így is hat héttel megelőzte az uniós oltási igazolványét.

Az uniós koronavírus-igazolvány bevezetését az Európai Bizottság javasolta a tagállamok közötti biztonságos utazás feltételeinek megteremtésére.

Minden olyan tagállam, amely elvégezte a technikai teszteket, és készen áll az igazolványok kiállítására és ellenőrzésére, önkéntes alapon már most megkezdheti a rendszer használatát. Eddig hét tagállam, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Horvátország és Lengyelország döntött úgy, hogy már csatlakozik a portálhoz és megkezdi az első uniós igazolványok kiállítását.

A tanúsítvány bizonyítékul fog szolgálni arra, hogy tulajdonosa védőoltást kapott a koronavírus ellen, vagy tesztet végeztetett, amelynek eredménye negatív lett, vagy felgyógyult a betegségből.

A portálszolgáltatás lehetővé teszi az összes igazolvány QR-kódjaiban található biztonsági elemek ellenőrzését. Az igazolványokban szereplő személyes adatokat utazás során a célország azonban nem őrizheti meg, és uniós szinten sem jön létre központi adatbázis. Közös uniós szabályrendszer teszi majd lehetővé, hogy az egyik tagállamban kiadott igazolványt egy másik uniós országban is elfogadják.

The gateway for the EU Digital COVID Certificate goes live at EU level one month ahead of deadline.

🇧🇬 🇨🇿 🇩🇰 🇩🇪 🇬🇷 🇭🇷 🇵🇱 have already connected to the gateway and started issuing first EU certificates.

More countries will join in the coming days and weeks. #EUCOVIDcertificate

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 1, 2021