SMS-ben kérik, hogy vegyék fel az oltást azok akik még nem tették meg

Vasárnap is folytatódott az oltás országszerte. Egy nap alatt mintegy 60 ezer adag vakcinát adtak be. Tízből kilenc regisztrált már kapott oltást, akik eddig nem vették fel a vakcinát, azokat sms-ben kérik, hogy oltassák be magukat. A regisztráció és az időpontfoglalás is folyamatos. Közben csökkent az új fertőzöttek száma, de a szakemberek szerint továbbra is fontos az óvintézkedések betartása – hangzott el az M1 Híradójában.