Csak a Szputnyik V vakcinában bízik mintegy félmillió szlovák állampolgár

Egyre többen sürgetik az orosz oltóanyag engedélyezését. Az Európai Unióban, most úgy számolnak, leghamarabb szeptemberben kaphat zöld utat a Szputnyik V, pedig több ország is milliós tételben kötött le az oltóanyagból. A bajor miniszterelnök azt mondta: pusztán ideológiai okok miatt nem szabad fecsérelni az időt. Közben az ENSZ főtitkár is elégedetlen: ő a WHO-tól várja a vészhelyzeti engedélyt.– hangzott el az M1 Híradójában.