Az immunológus elárulta, miért kell felvenni a második oltást

Sokkal erősebb immunválasz alakul ki a szervezetben a második oltás hatására. A szakember szerint a negyedik hullámot pedig úgy tudjuk elkerülni, ha minél többen beoltatják magukat. Az M1 Ma reggel című műsorában Kacskovics Imre immunológussal, az ELTE Természettudományi Karának dékánjával beszélgettek a koronavírus-járvány aktuális kérdéseiről.

Egyre több országban tűnik fel az indiai mutáns. Kacskovics Imre az új mutáns kapcsán elmondta, hogy ez a variáns gyorsabban terjed, több embert fertőz meg, és gyorsabban fertőzi meg a sejteket is.

Ugyanakkor a védőoltások védenek az indiai mutáció ellen is, de csakis akkor, ha a második védőoltást is felvettük a két dózisos vakcinákból.

„A második oltást is fel kell venni, az biztosítja ugyanis, hogy egy tartós immunitás, tartós immunválasz alakul ki a szervezetben”

– mondta el az ELTE Természettudományi Karának dékánja.

A szakember egy vödörben lévő homokszemekkel érzékeltette a második védőoltás hatását. Példája szerint az első védőoltás után jóval kevesebb immunsejt keletkezik még, a második oltás hatására azonban ezek száma megsokszorozódik, és így szervezetünk sokkal erősebb immunválaszt képes adni a fertőzéssel szemben.

Kacskovics Imre szerint a vakcinák 6-8 hónapos védettséget is adnak, legalábbis jelenleg eddig látnak előre, de akár még az is lehetséges, hogy ennél is hosszabb ideig védenek.

Még mindig sok idős nem oltotta be magát, ez a szakember szerint továbbra is fontos lenne, hiszen a vírus valószínűleg nem fog teljesen eltűnni később sem.

Az esetleges negyedik hullámról a szakember elmondta, hogy később biztos lesz valamekkora visszaemelkedés, az igazi kérdés az, hogy ez mekkora lesz. Az emelkedés mértéke attól függ majd, hogy hányan lesznek valóban védettek, ezért is nagyon fontos, hogy minél többen oltassák be magukat.



A címlapfotó illusztráció.