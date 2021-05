Rusvai Miklós: Kapunk három hónap kegyelmi időt

A szennyvízadatok is a harmadik hullám lecsengésére utalnak, a nyáron megpihenhetünk. Rusvai Miklós, víruskutató és virológus szerint most lenne igazán fontos az oltakozási kedv megemelkedése, hiszen ősszel jön a légzőszervi betegségek szezonja, és ha nem lesz elég immunis ember, negyedik hullámra is számíthatunk.