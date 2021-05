Az oltóanyagaink az indiai mutáns ellen is védenek

Azok, akik még nem oltatták be magukat, félmillióan, ismét arra kérik őket, hogy foglaljanak időpontot. Három vakcina érhető el az időpontfoglalókon: Pfizer, Sinopharm és a Szputnyikból is maradt még egy kevés – mondta az államtitkár.

​A járvány harmadik hulláma bár mögöttünk van, de az indiai vírusmutáció jelen van – hívta fel a figyelmet György István.

Még mindig érkeznek a kedvelt oltóanyagok

Kedden 334 ezer Pfizer vakcina érkezett, ebből 175 ezer első körös oltás lesz. 280 ezer AstraZeneca érkezett csütörtökön, és 84 ezer Jansen és 38 ezer Moderna is.

Hamarosan elkezdődik az itthon élő külföldiek oltása, és a külhoni magyaroké is. A külhoni magyarok oltásáról is hamarosan közlik a részleteket. Az államtitkár azt kérte a tájékoztatón, hogy regisztráljanak ők is.

Táncparkettre zsebben a belépő

Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy a zenés-táncos rendezvényeken életkorra tekintet nélkül csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A szabályok betartásáért a rendezvényszervező a felelős.