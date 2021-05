Kapva kapna a Szputnyikért az UNICEF

Oroszország 220 millió adag Szputnyik V vakcina szállításáról állapodott meg az ENSZ Gyermekvédelmi Alapjával (UNICEF) – közölte az orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF). Az RDIF megemlítette, hogy bár 2020 októberében – a Pfizer–BioNTech-kel és a Modernával egy időben – benyújtották az engedélykérelmüket az ENSZ Egészségügyi Világszervezetéhez, a WHO azóta sem adta meg az általános használati engedélyt.

Az ügynökség közleménye szerint az oltóanyag leszállításának feltétele, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megadja az orosz fejlesztésű vakcinának az általános felhasználási jóváhagyást.

„Az RDIF büszkén támogatja az UNICEF-nek és partnereinek erőfeszítéseit, amelyekkel a koronavírus elleni vakcinákhoz való egyenlő és széles körű hozzáférést kívánják biztosítani minden ország számára. Az oltás a legjobb módja a járvány leküzdésének, a biztonságérzet fokozásának, a gazdaság helyreállításának és a normális élethez való visszatérésnek” – mondta Kirill Dmitrijev, az RDIF vezérigazgatója.

