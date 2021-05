Négyszáz alatt az új fertőzöttek száma Magyarországon

Az új fertőzöttek száma 396, ezzel a járvány kezdete óta összesen 803 119 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 32 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 654 főre emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 056 262 fő, közülük 3 328 047 fő már a második oltását is megkapta.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 682 301 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 91 164 főre csökkent. 1215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. A regisztráltak száma 5 millió 192 ezer fő és 90 százalékuk már meg is kapta az oltást.

Az oltást még nem felvevő félmillió regisztráltat SMS-ben is kéri arra, hogy vegyék fel az oltást. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a Vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra az Eeszt.gov.hu honlapon.

A címlapfotó illusztráció.