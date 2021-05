Az Amerikai Orvosi Kamara közölte a Sinopharm-vakcina teljes dokumentációját

Az Amerikai Orvosi Kamara szaklapja közölte a kínai Sinopharm-vakcina teljes dokumentációját, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) után az Amerikai Orvosi Kamara is igazolja, a Sinopharm-vakcina hatásos és biztonságos – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás hozzátette: „Emlékezhetünk, az oltásellenes magyar baloldal hónapokon keresztül támadta – és egyébként támadja ma is – a kínai vakcinát. Hónapokon keresztül hazudoztak, azt is mondták például, hogy a kínai vakcinának nincs meg a teljes dokumentációja”.

Menczer Tamás szerint megint lelepleződött az oltásellenes baloldal, „megint kiderült, hogy hazudnak”. „Aki oltásellenes, az az is marad, az oltás azonban életet ment” – jelentette ki.

A címlapfotó illusztráció.