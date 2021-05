Már több mint 670 ezer ember gyógyult fel a vírusból hazánkban

Megosztás Tweet



Meghalt 41, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 213 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 5 040 222 embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 196 604-en már a második adag vakcinát is megkapták.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 040 222 fő, közülük 3 196 604 fő már a második oltását is megkapta. 213 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 723 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 41 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 622 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 675 082 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 98 019 főre csökkent. 1373 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 148-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. A magyar lakosság 52 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 35 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 180 ezer fő és 90 százalékuk már meg is kapta az oltást. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Jelenleg Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik és AstraZeneca oltás foglalható. A kedden érkezett 334 ezer adagos Pfizer szállítmány egy részét második körös oltásokra lehet felhasználni, 175 ezer adagot pedig első körös oltásra. Ezt részben a kórházi oltópontok hirdetik meg az online időpontfoglalóban, részben a háziorvosok olthatják el.

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenes letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására.

