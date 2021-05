Sokakat magára haragított a koronavírussal kapcsolatos kijelentéseivel a jógaguru

Megosztás Tweet



Baba Ramdev indiai jógaoktató a modern orvoslás ellen tett kijelentéseket, kigúnyolta a koronavírus sújtotta India azon lakóit, akik oxigénpalackokat keresnek a hiány közepette, és becsmérelte az orvosokat. Ezzel nagy port kavart, sokakat haragított magára. Bár a kijelentését visszavonta az egészségügyi miniszter felhívására, újabb kérdést szegezett az orvosi kamara felé. Indiában több ezer éves hagyománya van az ájurvédának és a homeopátiának, így a jóga és az egyéb gyógymódoknak külön minisztériumuk van.

„A koronavírus által súlyosan megtépázott Indiában a jógaoktató, Baba Ramdev a modern orvoslást hibáztatta százezrek haláláért és kigúnyolta azokat a betegeket, akik oxigénpalackokat próbáltak szerezni” – írta a BBC. Kijelentéséről egy videó terjedt el kevesebb mint egy hónapja.

„Isten ingyen oxigént adott nekünk, miért nem azt lélegezzük be? Hogy lehet oxigénhiány, amikor Isten oxigénnel töltötte meg az atmoszférát? A bolondok oxigénpalackot keresnek. Csak lélegezzétek be az ingyen oxigént! Miért panaszkodtok oxigén-, ágy- és krematóriumi hiány miatt?” – mondta Baba Ramdev.

Kijelentését éles kritika fogadta, az orvosok és a koronavírus-fertőzött betegek részéről is, akik bocsánatkérést követeltek. „Baba Ramdev, ne gúnyold azokat, akik fuldokolnak és oxigénre van szükségük, inkább mutass egy kis együttérzést” – írta egy doktor a Twitteren, aki egy videót is megosztott a gururól.

Két héttel később egy másik videóban az orvosokat hibáztatta a koronavírussal kapcsolatos halálokért. Erre több orvos is a Twitteren reagált.

„Baba Ramdev egy nagyszerű jógaoktató és jógagyakorló. A jóga az ő életstílusa, annál kéne maradnia. Az orvoslást hagyd ránk, kérlek!” – írta egyikük.

„Elég gyenge jógaoktatónak tartanám, ha nem képes együttérzést mutatni. A megszólalásai lejáratják a jógát” – írta hozzászólásban a platform egy felhasználója.

Végül az egészségügyi miniszter, Harsh Vardhan (aki maga is orvos) arra kérte, hogy vonja vissza a kijelentését. „Nem szabadna elfelejtenünk, hogy ezt a csatát csak együtt nyerhetjük meg. Ebben a háborúban az orvosaink, ápolóink és más egészségügyi dolgozók az életüket kockáztatják, hogy emberi életeket mentsenek” – idézte a BBC a minisztert.

Vasárnap Ramdev visszavonta kijelentését egy Twitter-posztban, ám hétfőn újra a modern orvoslást támadta, és azt kérdezte az indiai orvosi kamarától, miért nincs gyógymódja 25 betegségre, köztük a cukorbetegségre. Ez az orvosokat megint csak feldühítette.

A kitűnő tüdőgyógyász, A Fathahudeen, aki koronavírusos betegek ezreit kezelte, azt mondta a BBC-nek, hogy efféle kijelentések hosszú távú károkat okozhatnak, hiszen pont akkor okoz bizalmatlanságot az orvoslás irányába, amikor a leginkább szükség lenne rá, hogy az emberek bízzanak benne. Hozzátette, hogy a modern orvostudomány rengeteget fejlődött az évek során a folyamatos kutatásoknak és tanulmányoknak köszönhetően. „Ott van a fejlődés, amit a rák kezelésében értünk el” – mondta példaképp.

Baba Ramdev televíziós jógaóráival vált ismertté. Milliók követik, mert a jógát és az egészséges életmódot reklámozza. Népszerűségéből azonban hamar üzleti birodalmat épített. 2006-ban segített piacra dobni és eladni a Patanjali Patanjali Ayurvedas gyógynövénykészítményeit, és most már a liszten, farmereken, szappanokon, olajokon, kekszeken és a tehénvizeleten keresztül mindent árulnak.

Indiában egyébként a modern orvoslás mellett meglehetősen népszerű az ájurvéda és a homeopátiás orvoslás. Az országban külön minisztériuma van a hagyományos orvoslásoknak, így az ájurvéda, a jóga és természetgyógyász, unani, sziddha és homeopátia számára.

Az ájurvéda, amelyről már időszámításunk előttről is vannak feljegyzések, a legősibb holisztikus orvoslás. Több területen is elterjedt, így a természetes gyógymódok nagy része erre épül. Jelentése „tudomány az életről”, és az egészséges életmódra épül. Alapelve a megelőzés, a betegség valódi okát próbálja felfedni, amit a helytelen táplálkozásban, szokásokban, és a pszichés, illetve érzelmi terhekben keres, mert hisz az elme és a test egységében. A Krisztus után néhány évszázaddal született ájurvédikus írások már több száz orvosi szerről, gyógynövényről számoltak be. Indiában és Nepálban a lakosság többsége ma is alkalmazza.

