Kövesse nálunk az operatív törzs napi tájékoztatóját

„Nagy utat tettünk meg tavaly óta. Az, hogy a koronavírus harmadik hullámának vége fele járunk, az, hogy már a lépcsőzetes feloldás ötödik szakaszában vagyunk mindannyiunk közös sikere” – monda Kiss Róbert rendőr alezredes.

Az újabb enyhítéseknek köszönhetően megszűnt a kijárási tilalom és a maszkviselés a köztereken.

Most már szabad az egyéni is csapatsport is, illetve szabadon lehet családi és magánrendezvényeket is szervezni, így lakodalmakat is.