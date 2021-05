Elkezdődött a visszaszámlálás: karnyújtásnyira kerültünk az ötmillió beoltottól

Megosztás Tweet



Meghalt 47, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 657 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 4 898 866 embert oltottak be Magyarországon, közülük 2 886 292-en már a második adag vakcinát is megkapták.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 898 866 fő, közülük 2 886 292 fő már a második oltását is megkapta. 657 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 801 025 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 427 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 661 564 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 110 034 főre csökkent. 1645 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 195-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

Letörtük a járvány harmadik hullámát, közeledünk az 5 millió beoltott felé, amikor életbe lép az újraindítás újabb fokozata. Megszűnik a kijárási tilalom, a közterületi maszkviselés és számos más korlátozás – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel. Az online időpontfoglalóban a Sinopharm mellett – a készlet erejéig – Pfizer, Szputnyik és AstraZeneca oltások foglalhatóak. Már nem kell SMS értesítésre várni a Pfizer foglalásához sem.

Magyarország ma a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb, mint bármelyik Európai Uniós ország – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Hamarosan elérjük az ötmillió beoltottat, ami után kilenc enyhítés lép életbe, többek között

megszűnik a kijárási tilalom és az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása is.

Aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül az oltás jelenti a kivezető utat.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők interneten is tudnak időpontot foglalni. Az online Időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu

Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra. A Google Play áruházban „EESZT alkalmazás” nevű, az App Store-ban pedig „EESZT Lakossagi” nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport és egyéb rendezvények szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató mostantól – a védettségi igazolvány felmutatása helyett – akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás Androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.

A címlapfotó illusztráció.