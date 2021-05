Továbbra sincs egyetértés az egységes vakcinaútlevelet illetően

Szűk két hét múlva június, kezdődik a nyár, de még mindig teljes a káosz az Európán, sőt, az Európai Unión belüli utazásokkal kapcsolatban is. Brüsszel közös, egységes vakcinaútlevelet szeretne, de annyira lassan halad a dolog, hogy több tagállam erre nem tud és nem is akar várni. Ha lesz egyáltalán, valamikor uniós útlevél, akkor is hozhatnak saját szabályokat a tagállamok. Egyelőre szinte lehetetlen így külföldi nyaralást tervezni – hangzott el az M1 Híradójában.