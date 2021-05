ÉLŐ: Közel kétszázezer adag Pfizer vakcinára lehet most online jelentkezni

Megosztás Tweet



A legfrissebb, koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információkról tájékoztat az operatív törzs.

Folyamatosan zajlik az oltás, az előző nap végére a beoltottak száma 4 790 996 fő volt, közülük 2 774 416 fő már a második oltását is megkapta. Azt is tapasztalhatjuk, hogy minél több a beoltott, annál kevesebb a fertőzött. Azonban addig nem dőlhetünk hátra, amíg mindenkit be nem oltanak – mondta György István államtitkár.

A mai kormányülésen többek között azt is tárgyalják, hogy az ötmillió beoltott után a hatályban lévő korlátozások közül melyek maradjanak még érvényben.

Az operatív törzs tájékoztatóját itt követheti élőben:

A címlapfotó illusztráció.