A negyvenes korosztályban terjed most leginkább a vírus Magyarországon

Megosztás Tweet



Három nap alatt csaknem kétszázezren kapták meg az első adag oltást. Az utóbbi egy hétben ismét felpörgött az oltási kampány, így van esély arra, hogy ezen a héten meg lesz az ötmillió beoltott, a legjobb esetben talán már pénteken. Szerda reggel majdnem 4,791 milliónál tartott az első körös vakcinaszámláló. Bő kétszázezer kell tehát az ötmillióhoz és az újabb lazításokhoz – hangzott el az M1 Híradójában.

Továbbra is jól haladnak az oltások beadásával a Debrecenben is, ahol nagyon sok fiatal is kéri a vakcinát. A második oltás időpontjára külön felhívják a figyelmet. Ha valaki ugyanis csak az elsőt adatja be, a védettsége nem lesz teljes.

Aki csak az első oltásra ment el,

könnyebben megbetegedhet, és a tünetei is súlyosabbak lehetnek.

Pécsen is hasonló volt a helyzet. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában arra hívták fel a figyelmet, hogy lehet jelentkezni, hiszen vakcina is és hely is van bőven.

Dunaszegen, a Győr-Moson-Sopron megyei kistelepülésre is megérkezett a honvédség oltóbusza. Összesen 180-an kapták meg a védőoltást. A katonaorvosok Janssennel oltottak.

Az egész országban jól halad az oltási program: egy nap alatt több mint 102 ezer oltást adtak be. Már több mint 4 790 000-en megkapták az első adagot. Közülük mintegy 2 775 000-en a második dózison is túl vannak. Továbbra is azt kérik az orvosok, hogy mindenki vegye fel a második oltását.

Ezekkel a mutatókkal pedig hazánk lakosságarányosan

továbbra is az előkelő, második helyen áll az európai uniós ranglistán.

Egyre kedvezőbbek a járványügyi adatok Magyarországon, ugyanakkor a legtöbb új fertőzött a szülők, a családfenntartók közül kerül ki – erről beszélt az országos tiszti főorvos, Müller Cecília.



Hangsúlyozta, hogy újabb figyelmeztető jel a fiatalabbak számára, hogy

a múlt héten az új fertőzöttek legnagyobb része a 40 évesek közül került ki, közöttük terjed most leginkább a vírus.

„Tehát, akik dolgoznak, szülőként, családfenntartóként közöttünk járnak, mozognak, ők azok az aktív munkavállalók, akik körében jellemzően terjed a fertőzés” – magyarázta.

Közben egy nap alatt valamivel több mint hatszáz új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, és elhunyt 52, elsősorban idős, krónikus beteg. Tovább csökkent a kórházban ápoltak száma: alig vannak többen 1900-nál, közülük 224-en szorulnak gépi lélegeztetésre.

A címlapfotó illusztráció.