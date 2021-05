Szerdától már Ausztriában is olthatnak Sinopharm-vakcinával

Ausztria is elismerte és orvosi felhasználásra javasolta a kínai Sinopharm vakcinát, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) zöld jelzést adott az oltóanyag használatához. Nyugati szomszédunknál szerdától kezdik meg a Sinopharm oltóanyag beadását – jelentette be Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter.