Szentkirályi Alexandra: Idén végre sokkal szabadabb nyarunk lehet

Magyarország vezet átoltottságban, ennek köszönhetően pedig egy szabadabb nyár lehet az idei. Egyre több a kétoldali megállapodásunk is, aminek keretében napról napra bővül azok az országok listája, ahova a magyarok utazhatnak. Már látszik a bértámogatások eredménye, de a 2022-es év is a gazdaság helyreállításáról fog szólni. Erről Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő beszélt.

A kormányszóvivő kiemelte: „Ezek a számok azt jelentik, hogy ennyivel több embert tudtunk megvédeni, ennyivel gyorsabban tudunk visszaállni, ennyivel előbb állhat vissza az élet és a gazdaság, ennyivel előbb tudjuk visszanyerni a szabadságunkat.”

Decemberben még csak ötezer emberre elég, tízezer adag Pfizer érkezett országba, februárra pedig már százezres nagyságrendekben volt oltóanyag az országban a keleti vakcináknak köszönhetően.

Az oltási hajlandóságot növelheti, hogyha valaki regisztrál, tudja, hogy már belátható időn belül megkaphatja az oltást, hiszen van elég vakcina, hogy mindenkit beoltsanak.

Azonban sajnos még mindig vannak oltásellenes hangok, amik nem segítik a helyzetet, ahogy a baloldal támadó testtartása sem.

Napról napra több úticél közül választhatnak a magyarok, ugyanis Szijjártó Péter egyre több kétoldali megállapodást kötünk, egyre több ország fogadja el a védettségi igazolványunkat, ahogy mi is egyre több országét fogadjuk el. Bár az Európai Unió június második felére ígér egy közös EU-s vakcinaútlevelet, számukra égetőbb probléma még az, hogy legyen mindenki számára elegendő oltás.

„Franciaországban még csak most oltják az 50 felettieket, függetlenül attól, hogy krónikus betegek-e vagy sem, míg Magyarországon az elmúlt időszakhoz képest egy sokkal szabadabb nyarunk tud az idei évben lenni” – mondta Szentkirályi Alexandra.

A gazdasági adatok is kedvezőek, most már látszanak a foglalkoztatottsági mutatókban a bértámogatások. De a következő év is a gazdaság újraépítéséről fog szólni. A kormány folytatja a támogatásokat, folytatódik a nyugdíjasoknak a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése, a családosoknak folyamatosan bővülnek a kedvezmények, lehetőségek, a 25 év alattiaknak pedig a jövő évtől elindul az SZJA-mentesség.

A műsorban említést tett arról is, hogy a Kormányinfó Plusz kereteiben, ahol az emberek szabadon kérdezhetnek, gyereknap alkalmából a gyermekektől várják a kérdéseket. Szerinte fontos, hogy az emberek kérdezni tudjanak a kormánytól, és hogy a gyermekek is úgy érezzék, érdemes érdeklődni a közélet iránt. Kérdéseiket emailben, videóüzenetben és levélben is feltehetik, amit a kormanyinfoplusz@mk.gov.hu email címre küldhetnek vagy postai úton az 1054 Budapest, Graibaldi u. 2. címre, a kormányszóvivő pedig igyekszik minél többre válaszolni videóüzenet keretében.

