100 nap múlva leteszik Debrecenben a magyar vakcinagyár alapkövét

Magyarországon közel 100 évig gyártottak humán oltóanyagokat. Azonban a privatizáció után ezek megszűntek így több alakommal is előfordult, hogy az országban vakcina hiány lépett fel. A debreceni vakcinagyár létrehozásával azt akarják elérni, hogy hasonló többé ne fordulhasson elő.

„100 nap múlva leteszik Debrecenben a magyar vakcina gyár alapkövét" – mondta György László gazdasági stratégiáért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatójának elején. Elmondása szerint ez azért is fontos, mivel a vakcinák életet mentnek. 2010 óta pragmatikus és patrióta gazdaságpolitikát folytat a kormány, amelynek az a lényege, hogy az emberek biztonságban legyenek – fogalmazott György László. Magyarországon közel 100 évig gyártottak humán oltóanyagokat. Azonban a privatizáció után ezek megszűntek így több alakommal is előfordult, hogy az országban vakcina hiány lépett fel. A debreceni vakcina gyár ezt akarja megelőzni, hogy többé hasonló helyzet ne forduljon elő. A vakcinagyártás kutatást és fejlesztésest igényel, így olyan iparágat követel meg, ahol a kreativitás, a megfelelő szakmai ismeretek elengedhetetlenek. Ennek következtében pedig, az iparág dolgozói versenyképes jövedelmet kapnak majd – tette hozzá az államtitkár.





​„Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 639 299 fő, közülük 2 727 165 fő már a második oltását is megkapta" – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Jelenősen csökkenek a járványügyi adatok, az elmúlt napon 426 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 573 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 213 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 630 976 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 138 384 főre csökkent. 2259 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 258-an vannak lélegeztetőgépen.

Már több mint ötmillióan regisztráltak oltásra és 81 százalékuk meg is kapta azt

Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Őket arra kérik, hogy ne felejtsék otthon a szülői hozzájáruló nyilatkozatot! Korlátozott mennyiségben lehet még foglalni Szputnyik és AstraZeneca oltásokat az időpontfoglalóban, és keddig még kevés Pfizert is annak, akik SMS-t kapott. A Sinopharm-oltásokat továbbra is folyamatosan hirdetik a kórházak köszönhetően a hazánkba érkezett bőséges szállítmányoknak – tájékoztatott Müller Cecília.

Ma újabb 38 400 Janssen vakcina érkezik Magyarországra – jelentette be az országos tiszti főorvos. Hangsúlyozta, fontos, hogy mindenki felvegye a második oltást is, hiszen a tartós, magas hatásfokú védettség csak akkor alakul ki, ha már megkaptuk a második oltásunkat is.

A mai nap a védőoltások előtti tisztelgés napja Május 17-én született az első vakcina, a feketehimlő elleni oltóanyag feltalálója, Edward Jenner – hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília arról az örömteli hírről is beszámolt, hogy a Debreceni Egyetem a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve hozza létre a magyar vakcina gyárat, ahol akár már a jövő évben is gyárthatják a koronavírus elleni vakcinákat. 1927-ben az Országos Közegészségügyi Intézetben kezdték lerakni a vakcina gyártás magyar alapjait „Az 1940-es évektől már a veszettség elleni oltást is gyártották, majd az ’50-es évek közepén indult meg a gyerekbénulás elleni vakcina gyártása. Egy következő mérföldkő a 60-as években érkezett el, amikor jelentős eredményeket értek el a magyar szakemberek" – mondta Müller Cecília, aki hozzátette: a debreceni gyárban előállított magyar koronavírus elleni vakcina hasonló lesz az influenza vírus elleni oltóanyaghoz.

„A Google Play áruházban EESZT alkalmazás néven, az App Store-ban pedig EESZT Lakossagi néven megtalálható applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport és egyéb rendezvények szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató mostantól – a védettségi igazolvány felmutatása helyett – akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás Androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes" – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes.

A rendőri vezető elmondása szerint 1435 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot. Szombaton egy kiskocsmában intézkedtek a rendőrök, mivel este 11 óra után is nyitva tartott. A rendőrök a kocsma 30 napos bezárásáról döntöttek. 3315 hatósági házi karantént rendeltek el, és 16 297 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat

A címlapfotó illusztráció.