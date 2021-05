Szlávik: A jelenlegi 4,5 millió beoltott még nem elég ahhoz, hogy hátradőljünk

Megosztás Tweet



A 16-18 évesek oltása mérföldkő a járvány elleni küzdelemben, hiszen egy újabb nagy csoport szerez védettséget – erről Szlávik János beszélt az M1-nek. A főorvos ugyanakkor hangsúlyozta: akik még nem regisztráltak, azok ne várjanak, hanem kérjék a védőoltást.

„Magyarország nagyon jól áll az átoltottság tekintetében de ez a jelenlegi 4,5 millió még nem elég ahhoz, hogy nyugodtan hátradőljünk, még több embernek kell beoltatni magát, még több embernek kell regisztrálni. Úgy látom, hogy a jelenlegi állapotban is az oltottság már valamilyen befolyással van a járványra. Látjuk azt, hogy a harmadik hullámnak lassan vége, de addig nem lehetünk biztosak abban, hogy nem romlik a járványügyi helyzet, amíg nincsen legalább öt, vagy akár hatmillió ember beoltva” – mondta Szlávik János a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Szombat reggelig 1039 új fertőzöttet azonosítottak, és a vírus miatt elhunyt 73 beteg. Mintegy 2500-an vannak kórházban, közülük 308-an szorulnak gépi lélegeztetésre. Az eddigi adatok szerint több mint 4 millió 554 ezer embernek adták be a vakcina első dózisát, és csaknem 2 millió 656 ezren pedig már a második oltáson is túl vannak. A fiatalok átoltottsága is jól halad: a 16–18 évesek a kórházi oltópontokon kaphatják meg az injekciót – hangzott el az M1-en.

A címlapfotó illusztráció.