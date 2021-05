Az alacsonyabb antitestszint nem azt jelenti, hogy védtelenek vagyunk a fertőzéssel szemben

Megosztás Tweet



Az immunológus szerint, ha már kialakult a védettség, akkor hosszú távon lecsökkenhet az antitestszint, a szervezet ettől függetlenül is felkészülten várhatja a vírussal való találkozást.

Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja (Forrás: MTVA)

Egy amerikai tanulmány szerint a koronavírussal kórházba kerültek 99 százaléka nem volt teljesen beoltva, Kacskovics Imre szerint ez is jól jelzi a vakcinák hatékonyságát.

Fontos kérdés, hogy mit értünk a védőoltások hatékonysága alatt. Az egyik mérő paraméter, hogy a beoltott megkaphatja-e a fertőzést – az immunológus szerint ez fontos, de nem a legfontosabb. Ennél sokkal fontosabb, hogy a beoltottak egy százalék alatti arányban kerülnek kórházba.

Kacskovics Imre a műsorban elmondta, ha a vakcinák esetében leginkább azt vizsgálták, hogy megjelennek-e az antitestek. A legfontosabbak a tüskefehérje specifikus antitestek, amik hozzákapcsolódnak a vírus felszínén lévő tüskefehérjéhez, és ezzel megakadályozzák azt, hogy a vírus megfertőzhesse a sejteket.

Az ezeket az antitesteket vizsgáló teszteket azonban nagyon gyorsan fejlesztették ki, ezért ezek precizitásával lehetnek problémák. Például a különböző vakcinák eltérő működési elvet használnak, és ezért a hatásukra kialakuló védettséget az egyes tesztek nem feltétlenül mérik.

„Ha a tesztek nem a tüskefehérje specifikus antitest választ nézik, akkor adott esetben negatív választ kapnak, pedig az illető védett lehet” – hangsúlyozta Kacskovics Imre.

Az immunológus szerint továbbra sem lehet megmondani, hogy mennyi ideig lesznek hatékonyak az oltások, mivel még mindig nem telt el elég idő a kifejlesztésük óta. Az eddigi tapasztalatok szerint a legelső vakcinák hatására 8 hónap után még mindig van a beoltottaknak antitestje.

A szakember elmondta, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy adott antitest szintünk a koronavírussal szemben, azonban nem kell, hogy ez nagyon magas legyen. A későbbiekben az immunrendszer visszaszabályozza a feleslegesen fenntartott antitesteket.

Az alacsonyabb antitestszinttől függetlenül a szervezetünk felkészült lehet a vírus elleni védelemre, a memóriasejtek aktiválódásával azonnal megindulhat ilyenkor is az ellenanyagtermelés.

Kacskovics Imre szerint fel kell készülni az új vírusmutánsok megjelenésére, de szerencsére a védőoltások a jelenlegi mutánsok ellen is védenek. Ha pedig most még nem látott, teljesen új mutánsok jelennének meg, akkor is viszonylag gyorsan elő lehetne állítani a módosított védőoltásokat.