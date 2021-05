Folyamatosan foglalhatnak időpontot az oltásra a fiatalok

Megosztás Tweet



A 18 év feletti érvényes regisztrációval rendelkezők számára továbbra is nyitva az időpontfoglaló három vakcinára (Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásra) – közölte a koronavirus.gov.hu.

A kormányzati portál tájékoztatása szerint Szputnyik vakcinából az utolsó készlet van kint a kórházi oltópontokon.

Emellett csütörtökön 144 ezer regisztrált lehetőséget kapott Pfizer-oltás foglalására is, az érintettek erről SMS értesítést kaptak. A

Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen. A WHO már hivatalosan is ajánlja a Sinopharm vakcinát – írták.

A kórházi oltópontokon minden vakcinából annyit tudunk felkínálni, amennyi épp rendelkezésre áll. Az online időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu (ez az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálja).

Várhatóan a közeljövőben is lesz online is foglalható Pfizer-oltás, a beérkező vakcinaszállítmányok és az abból első körös oltásra kiosztható oltóanyagoktól függően.

Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték.

Ezen az oldalon lehet ellenőrizni, hogy a regisztráció milyen státuszban van:

Oltásra regisztrálni pedig a vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű, a TAJ-szám és születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Majd kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány órakor és melyik településen és ott melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást.

Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni és a véglegesített foglalása már nem módosítható. A foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy a második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni, ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető emailt is kap. A foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható.

Az oltásra a személyi igazolványt, a TAJ-kártyát, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőleg a kinyomtatott foglalás visszaigazolást kell vinni.

A 16-18 éveseknek szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük.