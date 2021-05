Már 7 millió oltásnál tart Magyarország

Karácsony óta már 7 milliónál több oltást adtak be Magyarországon, ebből az első oltást 4 391 000-en kapták meg, és 2 599 000-en már túl vannak a másodikon is. Az európai átlagnál magasabb átoltottság segíti a nyitást is, ami jót tesz a gazdaságnak. Az Európai Bizottság szerdán felfelé javította a magyar gazdaság idei növekedési kilátásait. Az 5 százalékos GDP-növekedés meghaladja az uniós átlagot – hangzott el az M1 Híradójában.