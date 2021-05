Grafikonokon mutatjuk, hogy csökkennek a járványügyi mutatók

Megosztás Tweet



A járványügyi adatok – elsősorban a védőoltások folyamatos beadása, valamint a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseknek köszönhetően – kedvezően alakulnak, egyre csökken az aktív fertőzöttek, és egyre nő a gyógyultak száma.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdai adatai alapján Budapesten és környékén is elkezdett csökkenni a koronavírus örökítőnyagának szennyvízben mért mennyisége – közölte Müller Cecília az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján, szerinte ez azt vetítheti előre, hogy nem várható emelkedés a fertőzöttek számában, azt is jelzi továbbá, hogy a teraszok nyitása sem okozott többlet fertőzéseket.

Az alább látható grafikonon jól látható, hogy a koronavírus harmadik hulláma április 12-én tetűzött, és onnantól kezdve egyre csak javultak az adatok. Míg a harmadik hullám tetőzésekor 272.459 volt az aktív fertőzöttek száma, egy hónappal később, május 12-én ez a szám már 172.456 volt, ami egy jelentős javulást mutat.

Érdemes kiemelni, hogy a terasznyitás április 24-én volt, az adatokból pedig jól látszik, hogy ez nem okozott újabb romlást az aktív fertőzöttek számában. A szakemberek szerint a különböző intézkedések hatása két héten belül látszódik, tehát ha a terasznyitás romló járványhelyzetet okozott volna ezt már látnánk. Éppen ellenkezője történt, ez alapján pedig megállapítható, hogy megfontolt döntést hozott az operatív törzs.

A terasznyitás napján április 24-én még 262.447 aktív fertőzött volt, három nappal ez az adat 254.103-ra csökkent. A következő fokozat az enyhítésekben május 1-én volt, ekkor (4 millió beoltott után) védettségi igazolványnál már számos szolgaáltatás igénybe vehető. Azóta is eltelt már másfél hét és az adatok azóta sem romlanak.

Ábránkon az elmúlt tizenöt nap változásait emeltük ki az aktív fertőzöttek vonatkozásában.

A nyitás miatt sokan aggodtak, hogy majd emiatt megnövekedhetnek az esetszámok, azonban már közel két hét telt el azóta, és nem, hogy növekedtek, hanem drasztikusan csökkentek mind a koronavírus-fertőzöttek, mind a kórházban ápoltak száma is.

Az alább lévő grafikonon is jól látszik ez, hiszen bár a terasznyitások előtt is csökkentek a napi esetszámok, a csökkenés töretlenül folytatódott a nyitást követően is, amit nagy mértékben a beadott oltások számának köszönhetünk.

Mára már a 4,3 milliót is meghaladta Magyarországon az első oltást kapók száma, ezzel hazánk továbbra is a második Málta mögött az uniós országok sorában.

A címlapfotó illusztráció.