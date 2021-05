Már a 12-15 éveseket is oltják a Pfizerrel Amerikában

Megosztás Tweet



Engedélyezte a 12-15 év közötti gyerekek beoltását a koronavírus elleni, amerikai-német fejlesztésű Pfizer-vakcinával hétfőn az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyelete (FDA).

Eddig a 16 évnél idősebbek számára volt elérhető az oltóanyag az országban az illetékes hatóság vészhelyzeti engedélye alapján.

A gyártó azonban az előző héten arról számolt be, hogy megkezdődött a teljes körű jóváhagyás folyamata az érintett korcsoport számára.

Janet Woodcock, az FDA vezetője szerint ez fontos lépés a világjárvány elleni küzdelemben, az intézkedés lehetővé teszi, hogy a fiatalabb korosztály is védetté váljon a fertőzéssel szemben.

A Pfizeré az első vakcina, amelyet az Egyesült Államokban engedélyeztek 18 év alattiak számára, és csaknem kétmillió 16 és 17 éves van az országban, akit már legalább egy dózissal beoltottak.

Woodcock kiemelte, hogy

alapos és szigorú vizsgálat alá vetették a rendelkezésre álló adatokat, és nincs miért aggódniuk a szülőknek.

A gyártó márciusban arról számolt be, hogy a készítmény erős immunválaszt váltott ki a klinikai vizsgálatban részt vevő 12-15 éveseknél is, használata pedig nemcsak hatékony, hanem biztonságos is. A 2260 gyerek közül 18-an fertőződtek meg a koronavírussal, mindannyian placebót kaptak, egyikük sem a valódi szert, ami így 100 százalékos hatékonyságot jelent.

Az Egyesült Államok lakosságának csaknem 46 százaléka már legalább az első vakcinaadagot megkapta vasárnapig, de az oltási program sebesség jelentősen lelassult az április közepi csúcshoz képest, amikor naponta átlagosan több mint 3,3 millió embert oltottak be. Május 4-én ez mindössze 2,1 millió volt.

Később Emer Cooke,

az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vezetője azt közölte, hogy hamarosan az Európai Unióban is engedélyezhetik a Pfizer oltóanyagát a 12-15 évesek számára, akár már májusban.

„Jelenleg a kitűzött cél a júniusi jóváhagyás. Vizsgáljuk, hogy előre tudjuk-e ezt hozni május végére” - mondta több lapnak adott interjújában.

Cooke arról tájékoztatott, hogy az amszterdami székhelyű EMA már számos adatot megkapott a gyártótól, és a következő két hétben beérkeznek a legújabb, Kanadában végzett klinikai vizsgálatok eredményei is.

A címlapfotó illusztráció.