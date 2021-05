Időseknek is ajánlja a kínai vakcinát a WHO

Megosztás Tweet



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kimondta, hogy a kínai Sinopharm-vakcina az időseket is védi – közölte Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A kínai Sinopharm-vakcina hatásos és biztonságos az időseknél is⚠ Az Egészségügyi Világszervezet ma megjelent részletes ajánlásában megerősítette: a kínai Sinopharm-vakcina hatásos és biztonságos az időseknél is! 💉 Közzétette: Menczer Tamás – 2021. május 11., kedd

Menczer Tamás azt mondta, a WHO kedden kiadta a Sinopharm-vakcinára vonatkozó részletes ajánlásokat. Ebben az áll, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatokra építve, azok alapján a WHO ajánlja a vakcina használatát a 60 év felettieknél is.

Az ajánlásban az szerepel: nincs arra utaló adat, hogy a vakcina másképpen hatna az időseknél és a fiataloknál – közölte az államtitkár. Emlékeztetett, a WHO döntése május 7-én született meg arról, hogy a Sinopharm vakcinája hatásos és biztonságos.

A címlapfotó illusztráció.