A briteknél oltási útlevél lép életbe

Nagy-Britanniában hétfőtől lép életbe az oltási útlevél, amely digitálisan és papíralapon is elérhető lesz.

Az brit nemzeti egészségügyi szolgáltatás (NHS) telefonos alkalmazásában elérhető lesz az oltási útlevél azok számára, akik már mindkét dózist megkapták – írta a BBC.

A digitális és a papírváltozat is május 17-től lép életbe, ugyanis Nagy-Britanniában ekkor oldják fel a külföldre történő utazások tilalmát.

Az NHS alkalmazását egyébként már a receptek újbóli felírására, időpontok kérésére és orvosi papírok megtekintésére is használták, és egyéb oltások megtekintésére is alkalmas, ezentúl a koronavírus elleni oltáséra is, bár ezt a funkciót előbb jóvá kell hagynia egy háziorvosnak is.

A frissítés során azt tervezik, hogy a koronavírus elleni vakcinákat új menüpontban lehet majd megtekinteni, így a jóváhagyásra már nem lesz szükség.

Azt tanácsolták az embereknek, hogy legalább két héttel utazás előtt regisztráljanak az alkalmazásba. A papíralapú igazolást legalább öt nappal a második oltás után igényelhetik, és legalább öt nap, mire megérkezik.

Azonban a brit kormány azt is közölte, hogy még nincs túl sok ország, amely elfogadná az oltási igazolást, ezért a legtöbb külföldre utazó személynek továbbra is teszteltetni kell majd indulás előtt.

Anglia jelenleg 12 országba engedélyezte az utazást úgy, hogy visszatéréskor nem szükséges a karantén, ám ezek az országok közül nem mindegyik enged be angol turistákat. A listát háromhetente felülvizsgálják.

A címlapfotó illusztráció.