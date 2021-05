Rusvai Miklós: Magyarországon biztosan kialakul a nyájimmunitás

Megosztás Tweet



Jóváhagyta a Sinopharm alkalmazását az Egészségügyi Világszervezet. Hamarosan a Szputnyik V is megkaphatja az engedélyt.

A világszerte felhasználható vakcinák sorához csatlakozott a Sinopharm is. A Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Jonhson & Jonhson után most a kínai védőoltást is elfogadta az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Ezeket a vakcinákat most már nem csak a fejlett, de a fejlődő országokban is lehet használni.

„Korábban példátlan összefogás jött létre a koronavírus hatására a világ kormányai között, ami abban nyilvánult meg, hogy a fejlődő országok számára is létrehoztak egy vakcinakonzorciumot, felismerve azt, hogy ezt a járványt csak globálisan lehet megfékezni”

– mondta Rusvai Miklós a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A nemzeti gyógyszerügynökségeknek lehetnek szigorúbb elvárásai a vakcinákkal szemben, ezért korántsem biztos, hogy az Európai Gyógyszerügynökség elfogadja a WHO ajánlását. Jogukban áll további vizsgálatokat kérni az oltással kapcsolatban, amik a vakcina eredményességét bizonyítják.

Magyarországon az elmúlt napokat figyelembe véve az látszik, hogy lelassult az oltási hajlandóság. A víruskutató elmondta, hogy ennek ellenére a nyájimmunitás biztosan meglesz.

„A nyájimmunitás két összetevője az, aki oltással szerez immunitást, és a másik, aki a fertőzés révén szerez immunitást. Ha kevesen veszik fel az oltást, akkor többen lesznek azok, akik fertőzés révén szereznek majd immunitást. Azok, akik nem oltatják magukat, azok a kockázatosabb utat választják” – értékelt Rusvai Miklós víruskutató.

Azt is hozzátette, hogy amennyiben nem oltják be a lakosság nagyobb részét, abban az esetben kell egy negyedik hullámra számítani.

Most, hogy a fiatalokra is kiterjesztették az oltási programot és bővült a vakcinaválaszték, bízni lehet abban, hogy országosan nőni fog az oltási kedv.

Sokan szereznek úgy igazolványt, hogy átesnek egy vizsgálaton, amelynek során kiderül, hogy valamennyi ellenanyagot termel a szervezetük, pedig nem tudnak róla, hogy átestek volna a betegségen.

„Van úgynevezett tünetmentes megfertőződés, ez elsősorban a fiatalok és a genetikailag jobb öröklött immunitással rendelkezők között fordulhat elő”

– fejtette ki.

Az öt nappal ezelőtti szennyvízadatok alapján elmondható, hogy több helyen is emelkedni kezdett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, ami a két héttel ezelőtti enyhítéseknek tudható be. Ez a növekedés nem feltétlenül jelenti azt, hogy több megbetegedéssel nézhet szembe az ország, mert a teraszok megnyitása óta a vírust inkább azok a fiatalok ürítik szervezetükből, akik tünetmentesen estek át a víruson.

