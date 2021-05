Jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma

Megosztás Tweet



Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 305 775 fő, közülük 2 503 575 fő már a második oltását is megkapta. 677 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 792 386 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt napon 1145 az új fertőzöttet regisztráltak.

Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 693 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 575 610 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 188 083 főre csökkent. 3384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Már több mint 4,8 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. A péntek éjfélig érvényesen regisztrált 16-18 évesek számára ma megnyílik az online időpontfoglaló, amelyről SMS értesítést is kap a több mint 84 ezer jogosult fiatal. Oltásuk csütörtök és jövő hét kedd között lesz Pfizer-vakcinával. A 18 év feletti regisztráltak továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat tudnak jelenleg interneten foglalni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

A péntek éjfélig érvényesen regisztrált 16 és 18 év közötti fiatalok számára mától megnyílt az online időpontfoglaló a www.eeszt.gov.hu honlapon.Erről a jogosultak SMS értesítést is kapnak. A kórházi oltópontok május 13. csütörtök és május 18. kedd közötti napokra kínálnak számukra időpontokat Pfizer vakcinával. Felhívjuk a figyelmet, hogy Pfizer-oltásra jelenleg kizárólag ez a korosztály tud időpontot foglalni. A 18 év feletti regisztráltak továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásra tudnak időpontot foglalni.

Kérjük, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásraa www.vakcinainfo.gov.hu honlapon,mert a járványból egyedül az oltás jelenti a kivezető utat.

A címlapfotó illusztráció.