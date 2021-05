No vakcina, no parti! – tanácsolja Maruzsa Zoltán a diákoknak

Itt nézheti vissza a sajtótájékoztatót:

Rendben folynak az érettségi vizsgák az egész országban – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára pénteken a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán emlékeztetett arra, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a vizsgákat – néhány kivételtől eltekintve – írásban szervezik, május 3. és 25. között 1159 helyszínen várhatóan 112 000 diák ad számot tudásáról a „tavaly bevált egészségvédelmi óvintézkedések mellett”.

A nem teljes körű felmérés szerint a részvétel szinte százszázalékos a vizsgákon, pontos adatok akkor lesznek, ha az intézmények a javítást követően az adatbázisban rögzítik az eredményeket

– jelezte.

„A tanévből hátralévő több mint egy hónap hagyományos, jelenléti oktatási környezetben nagyon fontos a tanév sikeres és eredményes lezárása érdekében,

van mit pótolni a tanulás, de különösen a nevelés, a közösségépítés, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területén. Ezt kívánja a gyerekek érdeke. Elemi érdekünk tehát, hogy a lehető leghatékonyabban használjuk ki ezt a néhány hetet” – mondta. Az államtitkár szólt arról is, hogy hétfőtől az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások visszatérnek a jelenléti oktatáshoz, az egyetemeken és főiskolákon a rektor dönt a vizsgák rendjéről és arról, hogyan folytatódjon a gyakorlati képzés. Felhívta a figyelmet, az oltást kérő 16 és 18 év közötti fiatalok május 7. péntek éjfélig regisztrálhatnak az oltásra a Vakcinainfo.gov.hu honlapon. „No vakcina, no parti” – hangsúlyozta.

A rendőrök 465 ember ellen intézkedtek a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt csütörtökön – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Gál Kristóf a pénteki tájékoztatón hozzátette: az éjfél és reggel 5 óra között érvényben lévő kijárási tilalom megszegése miatt 80-szor intézkedtek, 52, Magyarországon átutazó ember ellen pedig azért, mert nem tartották be a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

Ismertette:

péntek hajnalban nem sokkal 3 óra után a Budapesti Rendőr-főkapitányságra bejelentés érkezett egy a főváros V. kerületében lévő társasház alagsorában tartott magánrendezvényről.

A helyszínen a rendőrök egy üzemen kívüli vendéglátóhelyen születésnapot ünneplő 17 tagú társaságot találtak, velük szemben a kijárási tilalom, a rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések megszegése, továbbá csendháborítás miatt szabálysértési feljelentéseket tettek és a szervezővel szemben is intézkedtek.

Hatósági házi karanténban 24 690 ember van, közülük 1444-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást – ismertette a szóvivő.

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, napról napra csökken az aktív fertőzöttek száma. Az elmúlt napon 1 541 aktív fertőzöttet regisztráltak.

Továbbra is csökken az kórházban ápoltak száma.

„Nem lazíthatunk, minden szabályt be kell tartanunk, hiszen csak így tudjuk megtartani azt a kedvező tendenciát, amit a harmadik hullám leszálló ágában látunk”

– hívta fel a figyelmet.

Jelentősen nőtt a második adag vakcinák beadásának száma is – mutatott rá. Hozzátette, mindenképpen vegyük fel a második adag vakcinát is, semmiképpen se hanyagoljuk el. A Janssen egydózisú vakcinaaz háziorvosi praxisokban is elérhető lesz.

Újfent kiemelte, hogy a lakosság éljen az oltakozási lehetőséggel. Jelenleg a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinákra lehet időpontot foglalni.

Már több mint négymillió ember regisztrált. Hozzátette, a 16–18 éves korosztálynak ma éjfélig van lehetősége regisztrálni a Pfizer oltásra.

„Az oltás a szabad nyárhoz ez elengedhetetlen. Most az a fontos, hogy megvédjük magunkat és egymást is”.

A szennyvíz minták adatai szerint a koronavírus örökítőanyaga országosan csökkenni kezdett, de Budapest agglomerációjában még látható mozgás.

Jelenleg is zajlik a második adag oltása a tanároknál. Ha valaki nem tud elmenni rá, akkor jelezze az orvosának.

Újraindulnak a tervezett ellátások is május 13-tól, amik előre egyeztetett időpontban történnek majd.

A betegek felvételének feltétele, hogy érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezzenek vagy a tervezett beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív PCR-teszteredménnyel és a műtét napján végzett negatív antigén gyorsteszttel rendelkeznek

– magyarázta.

Az óvodások és iskolások május 10-től mehetnek közösségi sportlétesítményekbe az osztályukkal.

A címlapfotó illusztráció.