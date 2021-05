A jó vakcina olyan mértékű antitesttermelést eredményez, mint ami egy betegségen átesett ember vérében kering

Megosztás Tweet



Az Egészségügyi Világszervezet szerint is hatásos a kínai vakcina. A koronavírus elleni oltóanyagokat elsősorban felnőtt emberek számára fejlesztették ki, miért tesznek mégis különbséget a 60 év alattiak és 60 év felettiek oltása között?

Az engedélyezési eljárásban különböző korcsoportokat vizsgálnak, hogy a védőoltások hatásosak-e. A 60 év alatti korcsoport mindig bekerül az első körös vizsgálatba, és ha megfelelő a vakcinák hatása, akkor emelik a korhatárt, és egy magasabb életkorban is vizsgálják a vakcinákat – mondta Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Ennek az az alapja, hogy ahogy idősödünk, az immunrendszerünk is idősödik, és egyre kevésbé válaszképes, tehát először azt kell tesztelni, hogy a vakcina egyáltalán hatékony-e – tette hozzá.

A Sinopharm estében 60 éves kor alatt egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a felnőtteket védi az oltóanyag a fertőzéstől és a megbetegedéstől, a 60 év felettieket is minden bizonnyal védi, ebben az esetben azonban kevés adat áll rendelkezésre. A többi vakcinánál – a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca – kellő számú adat van már, a klinikai vizsgálatokat nagy számban elvégezték időseken is, és igazolható volt, hogy a fertőzést megakadályozták ezek a vakcinák.

Az, hogy a Sinopharmot nem vizsgálták idősebb életkorban, nem jelenti azt, hogy nem ad védettséget, mert természetesen van védettség, és a hazai átoltottságnak köszönhetően azok, akik akár kínai vakcinával lettek beoltva, nem vagy minimális számban kerülnek kórházba – fogalmazott az immunológus.

Szükség lehet harmadik oltásra a kínai vakcinánál?

Ezt vizsgálni kell majd az idő előrehaladtával, és meg kell nézni, hogy valóban milyen szintű a védelem a különböző korcsoportokban, így az idősekben is. „Nem tartom kizártnak, hogy szükség lehet harmadik oltásra, különösen a tekintetben, hogy sajnos jönnek ezek az új mutánsok” – fogalmazott az immunológus.

Kacskovics Imre elmondta, hogy a vakcináknál a legfontosabb, hogy az antitesttermelés kialakuljon, ugyanis ez akadályozza meg a vírust abban, hogy megfertőzze a sejteket. A vakcinák engedélyezését is ehhez kötik, a klinikai 2-es fázisú vizsgálatnál nézik különösen azt, hogy milyen mértékű az antitesttermelés.

Azonban nehéz megítélni, hogy mennyi az elegendő ellenanyag, hogy megvédje a személyt a fertőzéstől. A jó vakcina olyan mértékű antitesttermelést eredményez, mint ami egy betegségen átesett ember vérében kering – magyarázta az immunológus.

A harmadik hullám megtört, és már sokkal kevesebben fertőződnek és halnak meg a koronavírus szövődményeiben, azonban a járvány még nem ért véget.

„A járványt le tudjuk győzni, a koronavírust sajnos nem fogjuk tudni legyőzni, ez mindig velünk marad” – fogalmazott Kacskovics Imre.

Minél nagyobb számban kell az időseket beoltani, hiszen ők azok, akikre a legnagyobb veszélyt jelenti a koronavírus. „Ne féljenek a védőoltásoktól, ezek valóban védenek, semmiféle mellékhatásuk nincs. Csak úgy tudjuk legyőzni ezt a járványt, ha az idősek minél nagyobb százaléka be van oltva, és ezt követően a fiatalokat is be kell oltani, hogy kialakuljon egy úgynevezett nyájimmunitás” – hangsúlyozta az immunológus.

