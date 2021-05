A kenyai orvos, aki a vakcinák ellen kampányolt, most a koronavírus áldozata lett

Megosztás Tweet



Egy kenyai orvos, aki a koronavírus elleni oltások ellenzőjeként lett ismert, miután kijelentette, hogy szerinte a vakcina „teljesen felesleges”, hetekkel később elkapta a vírust, és bele is halt annak szövődményeibe.

Stephen Karanja, a Kenyai Katolikus Orvosok Szövetségének elnöke vakcinák helyett inkább az inhaláció és a hidroxiklorokin tartalmú tabletták mellett foglalt állást – olvashatjuk a BBC hírportál cikkében.

Kijelentése miatt a katolikus egyházzal is összetűzésbe került, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is elhatárolódott a kenyai orvos állításától.

Mielőtt a kenyai katolikus egyházzal megbeszélte volna a koronavírus elleni vakcina biztonságosságát és hatékonyságát, Karanja gyakran szövetkezett a vallási vezetőkkel, hogy ellenezzék a tömeges oltási kampányokat.

A Kenyában forgalmazott oltóanyagot nemcsak a WHO, hanem számos szigorú szabályozó hatóság is felülvizsgálta és biztonságosnak találta

– mondta a WHO márciusban.

Stephen Karanja egy március 3-i keltezésű levelében azt írta, hogy „vannak olyan gyógyszerek, amelyeket újraterveztek és hatékonyan használtak a Covid–19 kezelésére” – majd hozzátette: „azt is tudjuk, hogy ennek a betegségnek az oltása teljesen felesleges”.

Ezután különböző fórumokon folytatta az alternatív kezelések támogatását, ideértve z inhalációt és a különféle gyógyszeres kezeléseket,

beleértve a hidroxiklorokint és az ivermectint, amelyeket a WHO nem hagyott jóvá a koronavírus elleni kezelésben.

Karanja, aki szülész és nőgyógyász volt, kórházba kerülése után egy héttel halt meg, ahova a koronavírus súlyos szövődményeivel szállították be.

