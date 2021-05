A Magyarországon élő tajszám nélküli külföldieknek is jut már vakcina

Megosztás Tweet



A szabályszegő bulizóknál kábítószert is találtak

A szabályszegő bulizóknál kábítószert is találtak

A rendőrök 1966 emberrel szemben intézkedtek a hétvégén a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Gál Kristóf ismertetése szerint pénteken, szombaton és vasárnap közterületen 1922-en, egyéb, a rendeletben szereplő zárt helyen kilencen, tömegközlekedési eszközön 35-en nem viseltek védőmaszkot.

A rendőr alezredes szólt arról is, hogy a kijárási tilalomra vonatkozó szabály megszegése okán 668 esetben kellett fellépni az elmúlt 72 órában, a Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai pedig két fővárosi helyszínen is intézkedtek zenés rendezvények szervezői és résztvevői ellen; többen drogot fogyasztottak a helyszínen végzett kábítószer-gyorsteszt alapján.

A hétvégén a rendőrök 193-szor intézkedtek Magyarországon átutazókkal szemben a szabályok megszegése miatt. Jelenleg 27 386 ember van hatósági házi karanténban, közülük 1668-an használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobil alkalmazást – ismertette a szóvivő.

Gál Kristóf elmondta azt is, hogy bár szombaton újabb enyhítő rendelkezések léptek életbe, az általános védelmi intézkedések, így a maszkviselés, az éjszakai kijárási tilalom és a gyülekezés, csoportosulás tilalma továbbra is érvényben van. „Kérjük együttműködésüket, hogy a közösen elért eredményeket meg tudjuk őrizni!” – mondta a szóvivő.

Gál Kristóf arra is felhívta a figyelmet, hogy a védettségi igazolvány kiemelt jogi védelmet kapott: aki azt meghamisítja vagy jogosulatlanul használja, közokirat-hamisítást követ el, amiért 5 évig tartó szabadságvesztés szabható ki.

Már mutatkozik a védőoltások eredménye

​Müller Cecília országos tiszti főorvos ismertette: a beoltottak száma elérte 4 073 149-et, közülük 2 077 160 fő már a második oltását is megkapta. 1219 az új fertőzöttek száma, a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 528 201, az aktív fertőzöttek száma pedig 228 002-re csökkent. 4872 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 572-en vannak lélegeztetőgépen.

​A kedvező járványügyi adatok a védelmi intézkedéseken túl a védőoltások felvételének eredménye.

Mindenkit biztat, hogy regisztráljon a védőoltás felvételére. Kéri, hogy a második adag felvételét se hanyagolja el, hiszen csak így szavatolja a gyártó a teljes védettséget.

Az újabb szállítmány Pfizer vakcinát a második oltásra használják fel

A tegnapi napon még mindig 106 beteget veszítettünk el. Továbbra is be kell tartani az óvintézkedéseket. Holnap is érkezik 334 ezer Pfizer vakcina, ennek egy része a második körös oltásokra kell menjen. Ehhez emlékeztető SMS-t fognak küldeni – tájékoztatott Müller Ceclia.

Tekintettel az érettségi vizsgákra, amelyek a mai napon elkezdődtek, sok sikert kívánt a tiszti főorvos. A pedagógusok második körös oltásánál is figyelembe veszik, hogy kik azok, akik felügyelő tanárként vesznek részt az érettségi vizsgák lebonyolításában.

A Janssen vakcináját az oltóbuszokkal fogják kiszállítani. Ez az az oltás, amely egyadagos.

A Vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet megtalálni azt a felületet, ahol lehet jelezni, ha nem érkezett meg a védettségi igazolvány a védőoltás felvétele után.

Május 10-e után kezdődik a 16–18 évesek oltása

A 16 és 18 év közötti fiatalok már regisztrálhatnak a védőoltásra, május 10-e után szeretnék megkezdeni az oltásukat. Számos szolgáltatást csak ez után tudnak igénybe venni, illetve az ő védettségük is ugyanolyan fontos.

A csökkenést követő stagnálást lehet tapasztalni az új fertőzöttek számában.

Keddtől a Magyarországon élő külföldieknek is jut oltóanyag

Ha felajánlják a védőoltást, azt kéri az országos tiszti főorvos, hogy fogadják el. Az oltópontra vigyék magukkal személyi igazolványukat és tajkártyájukat, illetve a hozzájáruló nyilatkozatot, valamint az időpontfoglalásról szóló visszaigazoló levelet. Várhatóan holnap megnyílik a tajszám nélküli, külföldi személyek oltásának lehetősége is. Járványügyi szempontból fontos lépés, mivel a vírus nem válogat. Bőségesen van vakcina, már mindenki számára lehet biztosítani oltást.

Hamarosan engedélyezik a 12–15 évesek oltását is

Arról értesültek, hogy a 12–15 közötti korosztályra is engedélyezteti a Pfizer–BioNTech cég a vakcináját. Egyelőre az amerikai gyógyszerügynökség vizsgálja a kérelmet.

Az időseket nagyon nagy számban sikerült beoltani a vakcina mindkét adagjával. Teljes védettséget élveznek, így a szabályok betartása mellett találkozhatnak egymással, és a megnyitott szolgáltatásokat igénybe vehetik.

