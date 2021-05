A következő napokban dőlhet el, hogy lesz-e nagy előrelépés az első oltásokkal

Megosztás Tweet



Vasárnap 4 073 000-re emelkedett a beadott első oltások száma, és több mint hatvanezren kapták meg a második védőoltást is. A következő néhány napban derül ki, hogy újra nagyobb lépésekkel lehet-e haladni az első oltásoknál – hangzott el az M1 Híradójában.

Szakértők szerint a 4 millió beoltott még nem elég a tömeges védettséghez. Oltóanyag van bőven, így keddtől regisztrálhatnak a Magyarországon élő külföldiek is.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában a héten több mint 32 000 injekciót adnak be. Gördülékeny volt az oltás a Békés Megyei Központi Kórházban is. Folyamatosan készítették elő és adták be a vakcinákat.



A kiskunhalasi kórházban is megkapták a védőoltást azok, akik regisztráltak, az időpontfoglaló rendszer ebben az intézményben is jól működött. Kaposváron is folyamatosan oltottak az oltópontokon, több ezer ember kapta meg a védőoltást.

Azok, akik regisztráltak és szeretnék az oltást, az online időpontfoglalóban jelentkezhetnek, lakcímtől függetlenül lehet választani az oltópontok közül.

Napról napra egyre több az új beoltott Magyarországon. A friss adatok szerint 4 073 000-en kapták meg a koronavírus elleni vakcina első adagját,

és már a 2,1 millióhoz közelít azoknak a száma, akik mindkét oltást megkapták.

A Magyarországon élő, tajszám nélküli külföldiek is kaphatnak koronavírus elleni oltást – jelentette be az országos tiszti főorvos, Müller Cecília.

Hangsúlyozta: járványügyi szempontból ez egy fontos lépés, hiszen ők is itt élnek közöttünk.

Javulnak az adatok itthon, de a járványnak még nincs vége

–hangsúlyozta.

1219 új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, azonban az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken. Elhunyt 106 beteg.

A kórházban kezelt koronavírusos betegek száma már kevesebb mint ötezer, közülük jelenleg 572-en szorulnak gépi lélegeztetésre.

