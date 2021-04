A beoltottak száma már a 3,9 milliót is meghaladta

Megosztás Tweet



Meghalt 182, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 2365 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 3 913 550 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 880 897-en már a második adag vakcinát is megkapták.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 913 550 fő, közülük 1 880 897 fő már a második oltását is megkapta. 2365 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 779 348 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 182 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 540 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 510 379 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 241 429 főre csökkent. 5937 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 677-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

Szombaton életbe lép az újraindítás újabb fokozata. A mai napra már Pfizer-oltásra is megnyílt az online időpontfoglaló. Ma újabb AstraZeneca szállítmány várható, amelyre már szintén lehet a jövő hétre interneten időpontot foglalni.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatában bejelentette, hogy újabb szakaszhatárhoz érkezünk a járvány elleni küzdelemben, szombattól a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul, este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek.

Az Országos Oltási Munkacsoport döntése alapján rendkívüli oltási akciót tartanak a mai napon. A regisztráltak számára péntek reggel 8 órakor Pfizer vakcinára is megnyílt az online időpontfoglaló a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az oltásra – kórháztól függően – ma délelőtt 10 óra és este 9 óra között kerülhet sor. A mai napi foglalásokhoz összesen 100 ezer adag Pfizer vakcina oltását ajánlják fel. Az online időpontfoglaló emellett továbbra is nyitva van Sinopharm oltásokra és a már jövő heti AstraZeneca oltásra is. Időpontfoglaló elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Az időpontfoglaló honlap nagy terhelése miatt jelenleg karbantartás zajlik.

A címlapfotó illusztráció.