Már egy oltást követően akár a felére csökkenhet annak az esélye, hogy továbbadjuk a fertőzést

Egy tanulmány szerint a koronavírus elleni vakcinák akár a felére is csökkenthetik az egy háztartásban élők közötti vírusterjedés esélyeit.

A Pfizer és az AstraZeneca vakcinák első dózisát megkapó személyek – akik az oltást követően három héttel fertőződtek meg – 39-49 százalékkal kisebb valószínűséggel adják át a vírust, mint azok akik semmilyen oltást sem kaptak a koronavírus ellen – állapította meg az angliai egészségügyi szolgálat (PHE) – olvashattuk a BBC brit hírportál cikkében.

Mary Ramsay, a PHE immunizációs vezetője elmondta:

„az oltások létfontosságúak ahhoz, hogy visszatérjünk a normális életmódhoz”.

Noha azt mondta, hogy az eredmények „biztatóak”, hozzátette: fontos, hogy az emberek továbbra is úgy viselkedjenek, mintha vírushordozók lennének, ezért továbbra is be kell tartani a kézfertőtlenítés higiéniás szabályait és ügyelnünk kell a társadalmi távolságtartás betartására.

Az egy háztartásban élők között jelentős a továbbfertőzés esélye, a tanulmány pedig arra talált bizonyítékot, hogy azoknál, akik az oltás első adagját megkapták a továbbfertőzés esélye akár a felére is csökkenhet.

„Emlékeznünk kell arra, hogy ezek az oltások nem száz százalékosan hatékonyak sem a súlyos tünetek megelőzésében, sem a megfertőződés ellen, de a bizonyítékok arra utalnak, hogy jelentős szintű védelmet nyújtanak a vírus átterjedése ellen, ha mégis elkapnánk azt” – fogalmazott Mike Tildesley, a Warwicki Egyetem járványtani szakértője.

Majd kiemelte:

a tanulmány további bizonyíték arra, hogy minél több embert kell beoltani

– még akkor is, ha nincsenek kitéve a súlyos tünetek kialakulásának kockázatának – annak érdekében, hogy a lakosság körében minél nagyobb védettség alakuljon ki és a csökkenjen a koronavírus miatt súlyosan megbetegedett vagy elhunytak száma.

A címlapfotó illusztráció.