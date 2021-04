Folyamatosan nő a gyógyultak száma hazánkban

Megosztás Tweet



Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 870 222 fő, közülük 1 822 655 fő már a második oltását is megkapta. 2584 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 776 983 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 186 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 358 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 503 697 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 245 928 főre csökkent. 5554 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

A járvány harmadik hulláma tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Az online időpontfoglaló továbbra is nyitva van, így a regisztráltak az interneten is foglalhatnak időpontot a kórházi oltópontokra. A magyar lakosság 39 százaléka már megkapta az oltást szemben az uniós 22 százalékos átlaggal. Ma újabb vakcinaszállítmány várható. A kormány szerdai ülésének döntéseiről a mai Kormányinfón adunk tájékoztatást.

Mostantól már minden még nem beoltott és érvényes regisztrációval rendelkező tud interneten időpontot foglalni az oltására. Az online időpontfoglalóban jelenleg Sinopharm és AstraZeneca vakcinákra lehet oltást lehet foglalni.

Időpontfoglaló elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Kérjük, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat.

