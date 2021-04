Az érettségizők lehetőleg ne látogassák a szórakozóhelyeket, hogy a vizsgákig még véletlenül se fertőződjenek meg

Megosztás Tweet



Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatójának elején elmondta: minden készen áll, hogy az érettségit biztonságosan le tudják bonyolítani. Ahogy arról már tájékoztattak, csak az írásbeli érettségiket szervezik meg bizonyos kivételek mellett.

Minden teremben mindössze 10 diák tartózkodhat másfél méteres távolságra egymástól. A felügyelőtanároknak maszkot és kesztyűt kell hordaniuk, amelyet a kormány biztosít számukra – mondta Maruzsa Zoltán. Az első héten az érettségi vizsgák 9 órától kezdőnek majd. Az írásbeli alól jogszabályban felmentett diákok is szóbeli vizsgát tehetnek. Az érettségizőket arra kéri az államtitkár, hogy ne látogassák a szórakozóhelyeket az elkövetkező napokban, hogy még véletlenül se fertőződjenek meg.

Maruzsa Zoltán elmondása szerint az iskolák nyitását a lakosság tömeges oltása, illetve a pedagógusok oltás tette lehetővé, az óvodák és az iskolák megnyitása is fokozaton történik. Napról napra növekszik az óvodákba és az iskolákba visszatérő diákok száma.

Továbbra is ellenőrzik belépéskor a diákok testhőmérsékletét, és ha valakinél bebizonyosodik, hogy megfertőződött, a csoportot hazaküldik karanténba. Az államtitkár elmondása szerint a felvételik is sikeresen lezajlottak, nem volt semmilyen fennakadás. A nyolcadikosok több mint 90 százaléka már felvételt nyert. A felvettek közel 30 százaléka gimnáziumba jelentkezett. 551 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes. 126 személlyel szemben a kijárási tilalom megszegése miatt kellett eljárni. 3046 hatósági házi karantént rendeltek el, és 31 133 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat. ​Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondása szerint folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 870 222 fő, közülük 1 822 655 fő már a második oltását is megkapta. 2584 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 776 983 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 186 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 358 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 503 697 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 245 928 főre csökkent. 5554 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltóanyagok folyamatosan érkeztek. Ma már megérkezett 400 ezer kínai vakcina, és még ezen a napon érkezik még 44 ezer 400 adag Moderna vakcina is.

„Elégséges vakcina van, így már csak az egyéneken múlik, hogy élnek-e a lehetőséggel, hogy beoltassák magukat, hiszen már időpontot is lehet foglalni a kínai és az AstraZeneka vakcinára. Továbbra is nagyon fontos, hogy minél többen oltassák be magukat, mert ahogy nő a beoltottak száma úgy csökken a fertőzöttek száma is" – mondta Müller Cecília.

Elhangzott, hogy a kedvező járványügyi adatoknak köszönhetően a harmadik hullám leszálló ágában vagyunk. Így az újraindítás újabb lépésére is sor kerület. Tegnap újraindultak a daganatos szűrővizsgálatok is. Május harmadikától, hétfőtől az egynapos sebészeti beavatkozásokat is visszavezetik.

Hosszú idő, több mint egy év után a szakosított szociális intézményekben felfüggesztik a szigorításokat, így újra lehetővé válik a látogatás, de a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett. Azok látogathatják az intézményeket, akik védettséggel rendelkeznek, viszont magukkal vihetik 18 év alatti gyerekeiket is. Ezen kívül felfüggesztik az intézményelhagyási tilalmat is, de csak azok számára, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Azok is elhagyhatják az intézményt, akik nincsenek beoltva, viszont ha 72 óránál később térnek vissza az intézménybe azt csak negatív PCR teszt bemutatása után tehetik meg. A védetteknek nem kell PCR tesztet felmutatniuk a visszatéréskor.

A címlapfotó illusztráció.