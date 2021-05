A szociális intézményekben élők oltása is lezajlott

Megosztás Tweet



A bentlakásos szociális intézményekben látogatási és kijárási tilalom van még mindig érvényben a járvány miatt. Ezekben az otthonokban élő személyek oltása azonban már lezajlott.



A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a bentlakásos szociális intézményekben látogatási és kijárási tilalom van jelenleg is még érvényben. Ezekben az otthonokban élő fogyatékos személyek oltása azonban már sikeresen lezajlott. A hajdúdorogi Fehér Bot Alapítvány esélyegyenlőségi otthonában a sérült ellátottak vajon hogyan fogadták a vakcinát? Erről Szabó László Györgynét, az intézmény vezetőjét kérdeztük.

„Az első oltást január 28-án kaptuk, a másodikat pediglen február 21-én. Zökkenőmentesen ment, senkinek nem volt semmi problémája, azóta is folyamatosan ellenőrizzük a hőmérsékletüket meg a vérnyomásukat, de semmi kiugró dolog nem volt” – számolt be az intézményvezető az M1 Esély című műsorában.

A támogatott lakhatásban élő sérülteket felkészítették arra, hogy miért fontos a védőoltás.

„Átbeszéltük a dolgokat többször is, hogy mi ennek az előnye, hogyha mindenki felveszi az oltást, biztonságosabban közlekedhetnek, hamarabb juthatunk olyan dolgokhoz, amit esetleg még tiltanak, tehát a boltba lehet, hogy hamarabb kimehetnek, ami nekik nagyon fontos, mert hát azóta ők boltot nem láttak, ránk vannak utalva teljesen, azt fogyasztják, amit mi beviszünk nekik. De ezt többszöri átbeszéléssel sikerült elérni, hogy végül is egyetlen egy lakónk nem kérte az oltakozást, a többiek mind felvették” – mondta.

De mi is pontosan az esélyegyenlőségi otthon?

„A támogatott lakhatás 2014-ben indult az alapítványnál, itt szinte a kezdők között hoztuk létre az alapítvány berkein belül, és országos szinten is az elsők között voltunk, akik támogatott lakhatást hoztak létre. Mi arra törekedtünk és arra törekszünk most is, hogy ez a családias lét legyen, így nem a tizenkét fős, csak a nyolc főben gondolkodunk, nyolc főre van engedélyünk. Itt mindenki fogyatékkal élő, vannak értelmi sérültek, látássérültek, autisták, és ők élik itt a mindennapjaikat folyamatos segítés mellett, amire éppen igényük van” – mondta Dr. Szabóné Bokis Edina, a Fehér Bot Alapítvány elnöke.

A Fehér Bot Alapítvány és a Hajdú Sansz Nonprofit Kft. Kertészetében tíz megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik, most újhagymát szednek. Brán Józsefné kollégáival fáradhatatlanul tevékenykedik, Magdi még nem kapta meg az oltást. Egész életében a mezőgazdaságban dolgozott, és több műtétet követően százalékolták le, de a munka mindig is fontos volt számára. A kertészetben nem régóta tevékenykedik.

Az alapítvány munkatársai a kertészetben dolgozó megváltozott munkaképességű kollégákkal többször megbeszélték, hogy miért lenne fontos az, hogy beoltassák magukat.

„Mindenkinek krónikus betegsége van, nem mindegy, hogy milyen szinten fogja elkapni, meddig megy a betegség, és most szinte mindenkiről elmondható, hogy a listán fönt van, úgyhogy most várja a háziorvost vagy az oltópontnak a megkeresését, hogy mikor mehet oltásra” – tette hozzá Szabóné Bokis Edina.

A Fehér Bot Alapítvány támogatott lakhatásban élők már megkapták a covid elleni vakcinát, és az alapítvány munkatársai is sorra kapják a védőoltást, amellyel leküzdhető a koronavírus-járvány.

A címlapfotó illusztráció.