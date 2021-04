Miért nehéz összehasonlítani az egyes vakcinák hatékonyságát?

Állandó viták tárgyát képezi a vakcinák hatékonysága. A cégek klinikai tesztelés során megadott hatékonysági adatait nem lehet egymással összehasonlítani, mint ahogy az utánkövetés során elért eredményekből is téves következtetések is levonhatók. Szakértők szerint van létjogosultsága az egyéni mérésnek is az oltás után, de itt is nehéz kiigazodni. Egy biztos, a legjobb oltás, amit már megkaptunk. Így foglalható össze a Miérted-csoport Facebook-oldalán tartott kerekasztal-beszélgetés lényege.