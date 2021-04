Kétezer alá csökkent a fertőzöttek száma hazánkban

Megosztás Tweet



Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 679 730 fő, közülük 1 711 723 fő már a második oltását is megkapta. 1253 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 772 707 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 183 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 984 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 491 620 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 254 103 főre csökkent. 6360 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 753-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

A járvány harmadik hullámának tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. A magyar lakosság 37 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 21 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma meghaladta a 4,5 milliót és 73 százalékuk már megkapta az oltást. Azok a regisztráltak, akiknek még nincs időpontja oltásra, már interneten is foglalhatnak a kórházi oltópontokra. Újabb Szputnyik és Pfizer szállítmány érkezett, és AstraZeneca vakcina is várható.

Mostantól már minden még nem beoltott és érvényes regisztrációval rendelkező tud interneten időpontot foglalni az oltására. Elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Kérjük, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat.

Miután a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, a vendéglátó teraszok szombaton kinyithattak. Reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. Az esti kijárási tilalom 23 órára módosult.

