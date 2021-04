A Twitter a vírussal kapcsolatos posztokat tiltott le Indiában

Ahogy a hirado.hu is beszámolt róla, elképesztő állapotok uralkodnak az ázsiai országban a járvány miatt. „Ezrek háborodtak fel, amiért a kormány elrendelte azoknak a Twitter-posztoknak a letiltását Indiában, amelyek kritikusak a járványkezeléssel kapcsolatban” – írta a BBC.

A Twitter szóvivője elismerte, hogy bizonyos tartalmakat valóban letiltottak az országban.

Twitter-felhasználók azzal vádolják a kormányt, hogy egyszerűbb posztokat betiltaniuk, mint biztosítani az oxigénellátást a kórházakban.

Mások a Twittert okolják: Indiában egy humanitárius katasztrófa alakult ki, és hogy erről a helyzetről a posztolást a Twitter megakadályozza, morális hiba.

India is in the middle of a humanitarian disaster and Twitter preventing that from being shared is a moral failure https://t.co/gpn531ew0I

— nilay patel (@reckless) April 24, 2021