Több mint hatezer fertőzöttet kezelnek kórházban itthon

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 603 901 fő, az új napi fertőzöttek száma 1936 fő.

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 603 901 fő, közülük 1 665 067 fő már a második oltását is megkapta. 1936 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 771 454 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 176 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 801 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 486 435 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 258 218 főre csökkent. 6443 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 782-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapján.

A járvány harmadik hullámának tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. A magyar lakosság 37 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 21 százalékos átlaggal. A háziorvosokhoz 300 ezer adag Sinopharm vakcinát szállítanak ki és a kórházi oltópontokon is már zajlik a tömeges oltás. Azok a regisztráltak, akiknek még nincs időpontja, akár még ma is foglalhatnak interneten a kórházi oltópontokra. Ma újabb vakcinaszállítmány várható.

Pénteken megnyílt az online oltási időpontfoglaló, amelynek elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Mostantól már minden még nem beoltott és érvényes regisztrációval rendelkező tud interneten időpontot foglalni az oltására. Az időpontfoglaló most kifejezetten a jövő heti Sinopharm vakcinával történő oltásra van kinyitva. A regisztrált bármely, a számára megfelelő kórházi oltópontra tud időpontot foglalni hétfő, kedd és szerdai napokra.

