Több idő eltelhet a két Szputnyik-oltás között, úgy is hatékony marad

„Úgy véljük, hogy meg lehet növelni az első és a második oltás közötti időintervallumot a korábban ajánlott 21 napról akár három hónapra is.

– jelentette be hétfőn Alekszander Gincburg, az orosz Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) orvos-igazgatója.

„Ez a következtetés az oltások azonos adenovírus alapú alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatainkból, de ami még fontosabb, az Oroszországban és számos más országban elvégzett sikeres tömeges oltási kampányokból származik” – idézte az igazgatót a Szputnyik V hivatalos Twitter-profilja.

BREAKING: A. Gintsburg, Gamaleya Inst. Director: It’s possible to increase the interval between 1st & 2nd Sputnik V vaccine shots from 21 days up to 3 months. Extending the interval won’t affect the immune response and may even enhance and prolong it.https://t.co/Yinpj1nygl

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 26, 2021