WHO: Addig nincs biztonságban senki, amíg mindenki nincs biztonságban

Amikor a beoltottak száma eléri a négymilliót, új intézkedések lépnek életbe, amelyek jelentős része védettséghez – védettségi igazolványhoz – kötött.

Az új szabályok szerint:

a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul majd.

Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.

Akiknek védettségi igazolványuk van, este 11 óráig a vendéglátóhelyek belső terében is tartózkodhatnak, és szállodába is mehetnek, ezekre a helyekre gyermekeiket is magukkal vihetik.

Sportrendezvényre a védett felnőttek a gyerekeiket is vihetik hamarosan

A novemberben bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.

Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.

A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják. A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak

nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken

– ismertette Kiss Róbert.